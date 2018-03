Mãe e filha morrem em soterramento em Coroaci-MG Duas pessoas morreram e três ficaram feridas num soterramento ocorrido na manhã de hoje, no município de Coroaci, região leste de Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil do Estado, por volta das 6h30 duas residências foram atingidas por deslizamentos de terra. Mãe e filha faleceram no local. Elas foram identificadas como Vanilda Alves da Silva, 31 anos, e Daiane Alves da Silva, de sete anos. Desde outubro último, o número de mortos em todo o Estado de Minas Gerais relacionados com as chuvas já chega a 10. As outras pessoas atingidas pelo desmoronamento foram identificadas como Maria Alves dos Reis, de 66 anos, Débora Alves da Silva, de nove anos, e Elci Alves de Souza, de 65 anos. Elas tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar interditou outras residências próximas a local que também estão em área de risco e podem ser atingidas por outros deslizamentos, pois continua chovendo no município. O Corpo de Bombeiros realiza vistorias nas moradias e nas áreas de risco. Em Governador Valadares, também na região leste mineira, as chuvas que caíram nas últimas horas provocaram alagamentos na periferia. Conforme a Defesa Civil Estadual, o córrego Cardoso transbordou e inundou diversas residências. As primeiras informações dão conta de que há pelo menos 100 desalojados. As pessoas atingidas pelas enchentes foram levadas para três igrejas locais. Os bombeiros tiveram de utilizar barcos para retirar os moradores.