Mãe e filha são presas por golpes no Natal Mãe e filha foram presas na manhã de hoje no bairro de Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, sob suspeita de aplicar golpes em dezenas de consumidores que encomendaram ceias de Natal. As vítimas fizeram os pedidos em três sites da internet e pagaram entre R$ 300 e R$ 450 por cada ceia.