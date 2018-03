Mãe e filho ficam soterrados após chuvas em Salvador

SALVADOR - Cinco pessoas de uma família ficaram feridas depois que a casa em que estavam, no bairro periférico de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foi destruída por um deslizamento de terra, na manhã desta segunda-feira. Duas pessoas, uma mulher de 22 anos e seu filho, de 1 ano e 3 meses, ainda estariam sob os escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil tentam resgatar as vítimas no início desta tarde.

Segundo informações dos Bombeiros, o deslizamento ocorreu pouco antes das 8 horas, quando os moradores do imóvel se preparavam para sair. Vizinhos da casa ajudaram a retirar três pessoas do local, com ferimentos leves.

A forte chuva que atinge a cidade desde a noite de domingo, 16, causa muitos transtornos. Algumas das principais vias da cidade, como a Avenida Paralela, a mais movimentada de Salvador, tiveram trechos interditados por alagamentos. Um deslizamento de terra fechou, nesse domingo, a Avenida Contorno, uma das principais ligações entre as Cidades Alta e Baixa. Parte do trânsito foi liberada no fim da manhã desta segunda, mas as vias que levam ao centro estão congestionadas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu, entre a manhã de domingo e a de segunda-feira, em Salvador, 61,8 milímetros e a média histórica de chuvas na cidade em junho, de 251 milímetros, já foi atingida.