Mãe e filho são assassinados em Bragança Paulista Mãe e filho foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada de domingo, na zona rural de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Flávia de Carvalho Cintra tinha 36 anos e Rodrigo Felipe Cintra tinha 13 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, uma testemunha disse que dois homens invadiram a casa da família, no bairro Biriçá do Valado, e executaram as vítimas. Os criminosos fugiram sem levar nada. No local, a polícia encontrou uma munição intacta. A Polícia Civil da cidade investiga o caso.