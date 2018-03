Mãe e sobrinha de dono de grife carioca são mortas

Uma jovem de 22 anos, seu noivo, de 23, e sua avó, de 65, foram mortas a tiros dentro da casa da idosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, por volta das 9h30 dessa terça-feira, 27. Linete Loback Neves é mãe do empresário Beto Neves, dono da marca de roupas carioca Complexo B. Manuella Neves da Câmara Coutinho Bouri, sobrinha de Beto, e o noivo dela, Rafany Pinheiros, foram as outras vítimas.

Os corpos estavam sobre a cama, no quarto de Linete, e foram encontrados por Beto, que foi até a casa depois de não conseguir falar com os familiares por telefone. Na casa não havia sinais de arrombamento nem de violência, o que leva a polícia a acreditar que o autor do crime seja conhecido da família e ingressou no imóvel com autorização das vítimas.

Segundo o delegado Wellington Vieira, da Divisão de Homicídios de São Gonçalo e Niterói, Manuella tinha divergências com o ex-padrasto, um advogado cuja identidade não foi revelada. Ele teria feito ameaças a ela.

Beto Neves, no entanto, não acredita que o ex-cunhado tenha cometido os assassinatos. Ele disse considerar provável que os familiares tenham sido vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte). Mas o único objeto que desapareceu, segundo ele, foi um celular.

Lançada há mais de 20 anos, a grife Complexo B ficou famosa no Rio ao produzir camisetas com a imagem de São Jorge. A empresa tem duas lojas próprias, na zona sul e no centro, e suas peças também são vendidas em outras lojas multimarcas.