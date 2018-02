Mãe guardiã é acusada de matar bebê com chupeta grudada na boca

Uma mãe adotiva está sendo acusada de ter matado um bebê de 9 meses por asfixia após prender uma chupeta em sua boca com um esparadrapo.

Angela Deniece Dukes, de 30 anos, é enfermeira e trabalhava na unidade neonatal do hospital Palmeto Health Richland, no condado de Richland, no Estado americano da Carolina do Sul.

De acordo com o jornal local Boston Herald, Dukes foi presa na quarta-feira depois que uma investigação policial concluiu que o bebê Curtis Williams havia morrido asfixiado no dia 8 de fevereiro.

A mulher confessou ter colado a chupeta da boca do menino para que ela "ficasse no lugar", acrescentou o jornal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Angela Dukes tinha uma licença para cuidar de crianças sob custódia da Justiça em sua própria casa e havia recebido Curtis um dia antes de sua morte.

A mãe biológica do menino havia sido presa horas antes após ser encontrada drogada pela polícia em quarto de hotel.

O legista Clay Nichos disse ter ficado chocado ao constatar a causa da morte. Ele comparou o gesto da mãe adotiva ao de "tapar a cabeça de uma criança com uma sacola de plástico".

Dukes perdeu a licença de mãe adotiva e aguarda julgamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.