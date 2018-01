Mães de bebês com microcefalia pegaram zika vírus em Birigui

SOROCABA – Três mães que geraram bebês com microcefalia na Santa Casa de Araçatuba, interior de São Paulo, nos últimos 15 dias, tiveram contato com o zika vírus na fase inicial de gravidez, segundo o hospital. As parturientes moram em Birigui, cidade da região, e apresentaram sintomas do zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, nos três primeiros meses de gestação, segundo o diretor clínico do hospital, Sérgio Smolentzov. “Os bebês têm sorologia positiva para o vírus e são portadores de microcefalia, ficando evidente a relação do contágio com a alteração apresentada no nascimento”, disse.

As crianças nasceram com perímetro cefálico inferior à medida padrão definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), caracterizando a microcefalia. Duas delas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, enquanto o terceiro bebê já teve alta hospitalar. O histórico e os exames das gestantes, bem como as amostras colhidas dos recém-nascidos foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Segundo o médico, os exames moleculares exigidos pelo protocolo do Ministério de Saúde, que têm resultados previstos para 30 dias, devem confirmar os casos. Apesar da mal formação, os bebês não correm risco de morte.