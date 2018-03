Maestro João Carlos Martins presta homenagem a Ruy Mesquita

O maestro João Carlos Martins prestou uma homenagem a Ruy Mesquita, diretor de O Estado de S. Paulo, que faleceu na noite desta terça-feira, dia 21. Ele soube da morte do jornalista quando voltava para a segunda parte de seu concerto com a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, no Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, e dedicou ao amigo a execução da Rapsódia Sobre um Tema de Paganini, de Sergei Rachmaninoff, ao piano.

"Quando eu tinha quase 18 anos, o (falecido) violoncelista catalão Pablo Cazals mandou críticos e um jornalista para a América Latina para escolher músicos jovens para participar de um festival que ele promovia. Quando este jornalista chegou ao Brasil, pediu ao Dr. Ruy que indicasse um jovem. Eu fui tocar na casa do Dr. Ruy para este grupo e eles me escolheram para o concerto", lembra Martins. "Depois, haveria uma premiação em Washington e também fui escolhido. No dia seguinte, o Estado publicou na capa uma radiofoto do meu concerto.

Então, devo o começo da minha carreira internacional ao Dr. Ruy. Ter tocado para ele nesta noite foi a forma que encontrei para poder homenageá-lo."

Martins lembrou-se também que, ainda no início da carreira, venceu um concurso de música da rádio Eldorado. "Foi o pai do Dr. Ruy, Julio de Mesquita Filho, quem me entregou o prêmio", recorda.

Na execução ao piano, João Carlos Martins voltou a tocar profissionalmente, após 12 anos, com a mão esquerda. "Só depois da cirurgia que me fez abrir três dedos da mão consegui voltar a tocar essa música. E agora eu estava mais nervoso que na minha estreia no Carnegie Hall, em Nova York."

O maestro afirma, porém, que o fato de prestar homenagem a Ruy Mesquita serviu como apoio. "Sentia que o espírito dele estava presente. A imagem dele veio à minha cabeça enquanto tocava, pois sabia que estava comigo."