Magazine Luiza confirma saque a loja no centro de SP A Magazine Luiza confirmou que sua loja na Rua Direita, no centro de São Paulo, foi saqueada durante as manifestações desta terça-feira, 18, na cidade. Questionada sobre se haverá a necessidade de aumentar investimentos em segurança por conta dos protestos na cidade, a varejista informou que o assunto está sendo analisado pela diretoria de segurança da empresa.