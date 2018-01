Magnata mexicano gastará US$4 bi com teles em 2009 O magnata mexicano Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, planeja investir aproximadamente 4 bilhões de dólares no ano que vem para manter o crescimento de seus negócios com telefonia no México e expandir suas operações com telefones celulares na América Latina. Slim, que construiu seu nome investindo em condições econômicas adversas, disse a empresa líder no setor de telefonia fixa do México, a Telmex, pode investir até 950 milhões de dólares para ampliar suas operações no país no ano que vem. "A Telmex investirá aproximadamente 900 milhões, 950 milhões (no ano que vem)", disse Slim em um conferência na capital do México. A companhia, cujo nome completo é Telefonos de Mexico, pode aumentar esse investimento se as condições para oferecer os chamados serviços triplos -- cabo, internet e telefone usando uma única conexão de banda larga -- forem concedidos no México. Além disso, a América Móvil planeja usar 3 bilhões de dólares para expandir seu império de telefones celulares através da América Latina, onde compete contra a espanhola Telefónica. No Brasil, a empresa é a controladora da Claro. (Reportagem de Tomas Sarmiento)