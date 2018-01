Maior feira de games dos EUA, E3 investe em clássicos

As mostras das três grandes que dominam o mercado de consoles são, claro, as mais aguardadas. A Microsoft, cuja apresentação ocorre às 13h30 (horário de Brasília), é a primeira a subir no palco. A atração será Halo 4, o principal jogo de tiro do Xbox 360. Sério candidato a game do ano, já tem data de lançamento marcada - novembro - e abre a série de títulos de ação que serão apresentados na E3 (veja mais detalhes sobre os jogos acima).

Ainda na segunda-feira, às 22 horas, é a vez da Sony mostrar a que veio - e seu foco deve ficar sobre seu novo console portátil, o PlayStation Vita. Com pouco tempo no mercado, a plataforma ainda não ganhou muitos jogos de peso e por isso a empresa deve apresentar uma série de grandes títulos para o portátil.

Com a baixíssima probabilidade de dar informações sobre um suposto novo console (algo que já vem sendo especulado há alguns anos), games para o PlayStation 3 como Last of Us, de sobrevivência após o apocalipse zumbi, Playstation All-Star Battle Royale, que reúne personagens famosos de vários games para uma sessão de pancadaria, além do novo God of War: Ascension, devem ser os destaques.

Apenas a Nintendo, que tem apresentação marcada para amanhã, às 13 horas, tem novidades sobre consoles. Revelado no E3 2011, o Wii U usa um tablet como controle e monitor ao mesmo tempo e foi o primeiro da nova geração a aparecer. A empresa adiantou que não vai anunciar preço ou data de lançamento na E3, mas com certeza deve revelar quais serão os jogos de estreia da plataforma. Um deles deve ser uma versão do Super Mario para a plataforma.

O portátil 3DS deve ocupar boa parte dos esforços da Nintendo, já que a Sony entrou de cabeça neste mercado. A expectativa é que vários jogos sejam revelados - e que um deles seja Super Mario 3D Land. Também há rumores de que uma nova versão do aparelho seja apresentada.

Além dos exclusivos de cada empresa, as maiores novidades ficam por conta de games de séries conhecidas. Depois de fazer um sucesso estrondoso com Modern Warfare 3, a Activision já tem na manga Call of Duty: Black Ops 2 e promete quebrar recorde atrás de recorde com esse novo jogo de tiro. Resident Evil 6, continuação da famosa série de zumbis, é outra das principais atrações da feira, assim como o novo Tomb Raider, aventura que vai mostrar as origens da heroína Lara Croft.

Cerca de 200 empresas - entre produtoras, veículos da imprensa e outras - compõem o quadro de expositores da convenção. A E3 não é aberta para o público, e apenas profissionais da indústria, jornalistas e convidados têm acesso às instalações, onde testam os jogos e assistem às apresentações, que, nesta edição, podem ser acompanhados ao vivo, através do canal da feira no Youtube (youtube.com/e3).