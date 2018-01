Maior obstáculo ao YouTube Mobile está na velocidade de conexão

Imagine o YouTube que você acessa do seu PC transportado para o celular e redesenhado para proporcionar uma boa navegação na telinha pequena, mas mantendo suas características e recursos. O YouTube Mobile já é realidade desde o ano passado e, agora, acaba de ganhar uma versão em português. O serviço é interessante, mas a conta do celular pode fazer a brincadeira perder a graça. É possível pesquisar e assistir a milhões de vídeos, acessar a sua conta, ver os vídeos que você escolheu como favoritos e incluir novos. Também pode-se fazer comentários e ler os de outros usuários, avaliar e denunciar vídeos inapropriados e enviar sugestões para os amigos. Tudo funciona do mesmo jeito que na versão para computador, só que adaptado ao celular. "É disso que eu gosto: sites feitos para navegar pelo celular, com letra que dá para você ler e páginas leves. Nesse sentido, o YouTube Mobile está perfeito", diz a dentista Bia Kunze, autora do blog Garota Sem Fio, que acessa o site via Wi-Fi com um Nokia E65 e também com um HTC Touch. A interface é de fácil uso, com as mesmas opções de navegação do YouTube tradicional: em categorias ou pelos vídeos mais vistos, mais votados ou em destaque. Até mesmo os vídeos relacionados estão lá. A resolução dos vídeos, claro, também teve de ser reduzida para 176x144 pontos e, embora corresponda a um terço da de um vídeo do YouTube no PC, não chega a comprometer a visualização. Por outro lado, isso representa uma economia no consumo de dados. VELOCIDADE O maior obstáculo ao sucesso do YouTube Mobile, no entanto, está na velocidade de conexão atualmente disponível no Brasil. Nem adianta tentar acessá-lo se você tiver um celular com conexão GPRS. O mínimo necessário é uma conexão EDGE, que é cerca de duas vezes mais rápida. E, mesmo assim, não é o ideal. "Adorei o serviço, mas às vezes os vídeos ficam com a imagem pixelizada (cheia de quadradinhos) ou com o áudio fora de sincronia", diz a publicitária Steffania Paolla, que costuma acessar o YouTube Mobile de seu Nokia N95 com uma conexão EDGE da Claro, em Belo Horizonte. Nos testes realizados em São Paulo com aparelhos com conexão EDGE da Claro, Vivo e Tim, os resultados foram semelhantes aos relatados por Paolla. Embora seja possível assistir aos vídeos, a demora para carregar, a imagem pixelizada e as pausas durante a exibição podem comprometer a experiência, especialmente no caso de vídeos mais longos. O EDGE da Claro foi o que teve o melhor desempenho, ao reproduzir os vídeos com poucas e curtas paradas para carregamento – mais ou menos como ocorre no YouTube quando a conexão de banda larga é de baixa velocidade. No caso da Tim, a conexão chegou a ser interrompida durante a reprodução de vídeos, exigindo o recomeço da exibição. No aparelho da Vivo, foram várias as pausas para armazenamento – semelhante ao que ocorre com uma conexão discada no computador. Nas três operadoras houve momentos em que o streaming (tecnologia que permite assistir a um vídeo online) simplesmente não funcionou. TERCEIRA GERAÇÃO Já quem tem o privilégio de acessar o YouTube Mobile com uma conexão 3G (terceira geração) consegue um resultado bastante superior e consegue assistir até a vídeos mais longos sem interrupções. No momento, apenas a Claro oferece conexão 3G na plataforma GSM em algumas regiões do Brasil, entre elas São Paulo. Em testes feitos recentemente pelo Link, a velocidade de transmissão de dados do 3G da Claro ficou na faixa entre 200 Kbps (kilobits por segundo) e 500 Kbps. A conexão EDGE transfere dados a uma velocidade de até 120 Kbps, mas a média foi de 50 Kbps (próxima à de uma conexão discada). A Vivo tem um serviço de terceira geração em seus celulares CDMA, mas ele tende a desaparecer e será substituído pelo 3G na plataforma GSM. A Tim planeja iniciar a operação 3G ainda no primeiro semestre. Nos testes com um celular 3G da Claro foi possível assistir ao Evolution of Dance, o vídeo mais visto do YouTube em todos os tempos, com seis minutos de duração, de forma contínua. É um resultado semelhante ao verificado com uma boa conexão de banda larga no PC. Nem mesmo a intensa movimentação do filme comprometeu a exibição. A conclusão é que o YouTube Mobile é bacana, mas, para realmente pegar, exigirá que as redes de telefonia móvel do País fiquem mais rápidas, o que só será possível com a popularização da tecnologia 3G. Em dezembro passado, foram leiloadas diversas licenças para a operação de redes 3G no País, mas ainda demorará para que elas se tornem realidade. E mais tempo ainda até que haja um bom número de celulares de terceira geração funcionando, já que os preços serão altos. Existe uma opção interessante para acessar o YouTube Mobile: via internet sem fio, a chamada Wi-Fi. Mas é necessário ter um dispositivo móvel (celular, smartphone ou computador de mão) com a tecnologia Wi-Fi e estar em um hotspot (local com acesso a internet sem fio), de preferência gratuito.