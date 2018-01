Maiores torcidas do País terão o seu próprio Big Brother Os mais populares times de futebol do País, o Flamengo e o Corinthians, terão um canal de assinatura pela internet, no qual serão exibidas imagens exclusivas dos bastidores do time. O site www.flatv.com.br lançado no início deste mês já recebeu mais de 12 milhões de visitas. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste domingo. A partir do dia 15 de fevereiro será a vez do Corinthians lançar o seu veículo de comunicação na internet, o www.timaotv.com.br. Essa tendência que parece estar finalmente nascendo no País já existe nos principais clubes da Europa, como o Barcelona e o Manchester United. Em agosto do ano passado, o Link fez uma reportagemque mostrava o sucesso de alguns canais de TV – piratas – na internet que personalizam a transmissão de jogos de futebol de acordo com o gosto do torcedor. Outra iniciativa recentemente criada, a ESPN360, que reúne o melhor da programação dos canais ESPN, e foi lançada pelo canal brasileiro em 04 de dezembro do ano passado, atingiu em apenas 18 dias a marca de um milhão de visitantes únicos, mostrando a força da convergência entre esportes e internet. Leia mais no Link sobre internet, games e futebol: Software faz a alegria de quem adora futebol 'Winning Eleven' com jeitinho brasileiro Google e Nike lançam comunidade virtual para amantes do futebol Vida Digital com Galvão Bueno Vida Digital com Juca Kfouri