Maioria das crianças chinesas 'gasta' as férias na internet

A ampla maioria das crianças chinesas em idade escolar preferem ficar em casa e navegar na internet durante as férias de verão a brincar nas ruas. A informação foi dada nesta segunda-feira, 3, pela imprensa estatal do país, com base em uma pesquisa. De um grupo de 103 crianças entre 4 e 14 anos, apenas 4% escolheu fazer atividades fora de casa durante as férias e outros 9% participaram de acampamentos de verão. Na China, as aulas voltaram nesta segunda-feira. "Há cinco anos, quando a internet ainda não era popular entre estudantes, eles preferiam sair durante as férias de versão. Hoje, escolhem ficar em casa e jogar games online", disse um médico do governo chinês ao jornal China Daily. Cerca de 13% dos 20 milhões de internautas da China com menos de 18 anos são considerados viciados, afirma a reportagem. Em Xangai, no mês passado, autoridades locais lançaram um acampamento de verão experimental para 40 jovens tentarem largar o vício. A China também está assustada com o crescimento da obesidade infantil, graças ao estilo de vida sedentário e aos hábitos pouco saudáveis, como o consumo de fast food. Por isso, as escolas estão obrigadas a oferecer aulas de dança com o objetivo de exercitar as crianças.