Maioria das estradas de SP registra tráfego normal A maior parte das estradas que liga São Paulo ao interior e ao litoral tinha tráfego normal neste feriado de 1º de maio por volta das 16h30. No momento só é registrado trânsito lento na rodovia Fernão Dias entre os quilômetros 722 e 720, sentido norte, por conta de um acidente. O sistema Anchieta/Imigrantes opera 5 pistas por 5 com tráfego normal tanto no sentido capital quanto em direção ao litoral, segundo informações da Ecovias.