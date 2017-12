Maioria das rodovias ligadas a SP não tem lentidão

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informou que a operação em vigor é a 5x5, com descida da serra sendo feita pelas pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes e com a subida pelas pistas Norte das duas rodovias. Segundo a empresa, o tráfego é normal e, desde a zero hora da quinta-feira (17), quando se iniciou a contagem do fluxo dos feriados de Páscoa e de Tiradentes, mais de 244 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista.

Quanto à Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, a concessionária Nova Dutra diz que o tráfego é normal. No boletim mais recente da empresa, a informação é de que este cenário prevalece tanto no trecho do Estado de São Paulo quanto no do Rio, no sentido da capital paulista e no da capital fluminense.

A situação é de tranquilidade também para o motorista que utiliza os dois sentidos das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes. De acordo com a atualização mais recente de informações da concessionária AutoBan, o tráfego também é normal.

Nas Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que ligam a capital ao oeste do Estado, o tráfego também é normal nos dois sentidos na maioria dos trechos destas estradas, segundo a concessionária ViaOeste. Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, o motorista não enfrenta maiores problemas e faz boa viagem, de acordo com a Ecopistas.

A Rodovia Fernão Dias, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, é a exceção entre as grandes estradas administradas pela iniciativa privada. Conforme a concessionária Autopista Fernão Dias, o motorista enfrenta morosidade na pista norte, no sentido da capital mineira, dos quilômetros 52 ao 41. (