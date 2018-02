Maioria dos doentes com nova gripe se cura sem remédios--OMS

Nikki Shindo, médica no programa global de gripe da OMS, disse a jornalista que cerca de 10 por cento das pessoas sabidamente infectadas com a doença no México e nos Estados Unidos precisaram de internação -- muito mais do que o que ocorre com a gripe convencional.

"Eu acho que isso certamente induz ao desenvolvimento e à distribuição de uma vacina contra a influenza", disse ela em uma coletiva de imprensa.

"Nós também estamos enfrentando o risco de ter viroses resistentes", afirmou, destacando que medicamentos antivirais como o Tamiflu e o Relenza têm eficiência variável contra os vírus, uma vez que eles sofrem mutações.

"Posto que nós teremos um inverno nos países sul-americanos e também em outras partes do hemisfério sul, haverá o risco de acontecer viroses que serão altamente resistentes aos antivirais", afirmou.

(Reportagem de Laura MacInnis e Stephanie Nebehay)