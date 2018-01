Maioria dos paulistanos desaprova 'black blocs' A maioria dos paulistanos, ou 95%, desaprova a atuação dos chamados "black blocs", segundo pesquisa do Datafolha. A pesquisa foi feita na sexta-feira, mesmo dia em que "black blocs" agrediram o coronel da Polícia Militar Reynaldo Simões Rossi durante uma manifestação do Movimento Passe Livre no centro de São Paulo.