Maioria dos usuários rejeita anúncios pop-up A irritação é generalizada contra os anúncios do tipo pop-up, aquelas janelas que saltam em páginas Web. É o que conclui uma pesquisa conduzida pela empresa de pesquisas CCB com 3 mil usuários de internet no Reino Unido. Quase 60% dos entrevistados afirmaram ainda que a presença destes anúncios os irritavam a ponto de evitar visitar novamente as páginas com pop-ups. Este é o mesmo percentual de usuários que utilizam algum tipo de bloqueador de pop-ups, seja ativado pelos programas navegadores ou em aplicativos adicionais com esta função. Somente 14% dos entrevistados afirmaram não se incomodar com a visualização deste tipo de anúncio, sendo que metades destes acrescentaram que nunca clicaram sobre estes anúncios.