Mais 13 Estados começam a vacinar contra hepatite A A partir deste mês, mais 13 Estados iniciam a vacinação contra a hepatite A, destinada às crianças na faixa etária de 12 meses a dois anos incompletos. O grupo é formado pelos Estados do AP, AM, BA, MS, MT, PA, PB, RJ, RN, RS, SC, SE e TO, informa o site do Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, 18. A meta para este ano é imunizar 95% do público-alvo - cerca de três milhões de crianças em todo o País. Nas 13 unidades estaduais, 1,1 milhão de crianças devem ser vacinadas nos primeiros 12 meses de imunização. Atualmente, 24 Estados já estão vacinando.