Mais 2,4 milhões de linhas móveis chegam ao Brasil em agosto

Com 2.410.232 novas habilitações, agosto é o mês com maior número de adesões ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) em 2007 - maio, com 2.215.299 adesões é o segundo - e representa um crescimento de 2,22% em relação a julho. No oitavo mês do ano, o número de assinantes chega a 110.929.896. As informações são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Veja também: Grupo Oi compra licença para operar celulares em São Paulo Do total de acessos, 89.124.530 (80,34%) são pré-pagos e 21.805.366 (19,66%), pós-pagos. As 11.011.275 adesões registradas nos oito primeiros meses do ano representam um crescimento de 26,64% em relação às 8.694.662 habilitações do mesmo período de 2006. Nos últimos 12 meses, o Brasil ganhou 16.024.898 novos assinantes, um crescimento de 16,89%. A tendência de crescimento da teledensidade do serviço móvel no País continua em avanço, fechando o oitavo mês do ano com um índice de 58,57%. Em 2006, a densidade era 53,24, o que representa um crescimento de 10,01% no ano. Em relação a julho, a densidade cresceu 2,11,61% (o índice era de 57,36). Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 15,30%. A teledensidade é o indicador utilizado internacionalmente para demonstrar o número de telefones em serviço em cada grupo de 100 habitantes. O Distrito Federal continua liderando a teledensidade móvel brasileira, com um índice de 111,44%, ou seja, 1,11 telefone para cada habitante. Comparada com o mês anterior, o índice apresentou um crescimento de 1,53% (era 109,76 em julho). No ano, a teledensidade do DF acumulou uma redução de 0,33%. O Rio de Janeiro, em segundo, cresceu 2,52% (subiu de 72,09% em julho para 73,91, em agosto). Em terceiro no indicador, o Rio Grande do Sul tem índice de 71,97% e apresentou um crescimento de 0,59%. Mercado A prestadora Vivo permanece na liderança do mercado brasileiro de telefonia móvel, com 28,05% de participação - pequena redução em relação aos 28,11% registrados em julho deste ano. A TIM mantém a segunda colocação no mercado e também registrou uma pequena redução, de 25,72% em julho para 25,71% em agosto. A Claro, com 24,76% (era 24,67% em julho), seguida da Oi, com 13,12% (era 13,08%), aumentaram a participação do mercado. A Telemig Celular/Amazônia Celular, com 4,42% (era 4,48% em junho) teve pequena redução, enquanto a BrasilTelecom GSM, com 3,56% (era 3,54% em junho) obteve leve aumento. A CTBC Telecom Celular reduziu a participação dos 0,32%, em julho, para 0,31%. A Sercomtel Celular manteve 0,08% registrado no mês anterior. A tecnologia GSM continua em expansão e na liderança do mercado, com 80.781.478 acessos, ou 72,82% do total. A tecnologia CDMA tem 23.354.726 acessos (21,05%) e a TDMA, 6.761.557 (6,10%). A tecnologia analógica AMPS possui apenas 32.135 acessos (0,03% do total).