Mais artistas estão se apresentando nas ruas após decreto municipal

Desde que a Prefeitura regulamentou a apresentação com "chapéu" dos artistas de rua, em decreto publicado em julho, mais jovens têm ocupado os espaços públicos. "Tenho de admitir que a Prefeitura abriu um diálogo bacana conosco", diz Celso Reeks, de 35, porta-voz dos artistas de rua. Se há pouco tempo não havia organização entre eles, agora o cenário é outro: "Estamos unidos a ponto de começar a pensar em uma associação de artistas de rua."

Eles acompanham agora o Projeto de Lei 489/11, em tramitação na Câmara Municipal, que pretende reforçar o atual decreto e permitir a venda de materiais de divulgação. "Passamos por dificuldades e arrecadamos dinheiro só para viabilizar nosso retorno às ruas", diz Matheus, que, assim como os demais integrantes, exerce atividades paralelas ao grupo.

Na esfera federal, os direitos dos artistas de rua estão sendo defendidos pelo Projeto de Lei 1096/11, do deputado Vicente Cândido (PT/SP). "A presença deles no espaço urbano encanta as pessoas e incentiva a integração social. Além disso, valoriza nossa cultura e favorece a criação de empregos e distribuição de renda", justifica.