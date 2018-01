Mais da metade das buscas é feita pelo Google, diz estudo

Mais da metade das buscas feitas pela internet no mundo em agosto foi feita pelo Google, segundo pesquisa da empresa especializada americana comScore. De acordo com a empresa, 60,8% de todas as pesquisas realizadas na internet naquele mês usaram o Google, o que representa um aumento 1,1% em relação ao mês de julho, quando 59,7% das buscas globais passaram pelo site. Foram 750 milhões de brasileiros e 61 bilhões de buscas, 37 bilhões delas pelo Google. Este número supera a soma das buscas feitas em todos os outros sites que oferecem o serviço. O Yahoo foi o segundo site mais usado em agosto, com apenas 8,5 bilhões de buscas. E o site em chinês Baidu ficou em terceiro lugar com 3,2 bilhões de buscas, segundo o relatório da comScore. O relatório global também analisou o número de buscas e usuários por região. A América Latina ficou em penúltimo lugar no número de usuários que realizam buscas pela internet, segundo a pesquisa. Em agosto, quase 50 milhões de usuários realizaram 4,7 bilhões de buscas. A América Latina fica à frente apenas da região que compreende o Oriente Médio e a África. Nesta região, segundo a comScore, 30,5 milhões de usuários realizaram apenas 2,1 bilhões de buscas. O estudo revelou que a maior parte das buscas pela internet ocorreu na região do leste asiático e Oceania, incluindo países como China, Japão e Índia. Quase 258 milhões de usuários na região realizaram 20,3 bilhões de buscas em agosto, segundo a comScore. "Ao observarmos mecanismos de busca pela internet na Ásia, como o Baidu.com da China, e o NHN da Coréia do Sul, ao lado de sites como Google e Yahoo, destacamos o fato de que a busca se transformou num fenômeno global", disse Bob Ivins, vice-presidente executivo de mercados internacionais da comScore. Segundo a pesquisa, o NHN foi o quinto site de busca mais usado em agosto, atrás do site da Microsoft. A Europa é a segunda região em números de usuários de sites de buscas (quase 210 milhões) seguida pela América do Norte (206 milhões). O relatório da comScore começou a ser feito em 2007, portanto não há dados comparativos com anos anteriores. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.