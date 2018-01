Mais da metade de empresas brasileiras usam softwares livres

Os softwares livres estão sendo utilizados por 53% das empresas brasileiras. A informação é do Instituto Sem Fronteiras (ISF) divulgado nesta quinta-feira, 28, que realizou uma pesquisa com mais de mil empresas de portes diferenciados em todo o Brasil, durante o período de novembro a dezembro de 2007, para avaliar a tendência da adoção dos softwares livres no País. A assessoria da instituição considerou "surpreendentes" os dados obtidos pela pesquisa. Enquanto 73% das grandes empresas (com mais de mil funcionários) fazem uso dos softwares livres, entre as empresas de pequeno porte (menos de 99 funcionários) o uso se restringe a 31%. Segundo a ISF, a afirmação contraria a crença de que os softwares livres seriam mais utilizados pelas pequenas empresas, pois estas possuem menor liquidez. Segundo o ISF, o fato de empresas de grande porte estarem utilizando em maior quantidade os softwares livres tem uma lógica clara: "As maiores empresas são menos permeáveis à pirataria em razão de sua capacidade de adquirir software proprietário ou de definir o uso de software livre e geri-lo de forma eficiente. Quanto menor a empresa, no entanto, tais condições se deterioram, criando mercado para a pirataria", explicou o instituto. A pesquisa apontou, ainda, que a região Centro-Oeste, com um total de 78% de utilização de softwares livres é uma das líderes neste segmento.