Mais da metade dos blogueiros nunca escreveu nada antes Um levantamento do Pew Internet Life Institute, que investiga padrões de comportamento digital dos norte americanos, revelou algumas surpresas e confirmou algumas das visões mais arraigadas sobre esta nova mídia. A maioria dos blogueiros (84%) cuida de seus diários mais como um passatempo do que como uma atividade séria, como para registrar seus pensamentos e experiências pessoais, embora 34% dos entrevistados consideram suas páginas como uma forma de jornalismo. Aproximadamente 55% escrevem sob um pseudônimo e cerca de 54% dos blogueiros confessaram que os diários online são a sua primeira experiência em publicação de conteúdo. Perfil Os blogueiros são jovens em sua maioria, já que mais da metade tem menos de 30 anos. Os blogs também estão ganhando popularidade: para o Pew, quase um em cada dez usuários de internet mantém algum blog e pelo menos 40% deles visitam algum blog com regularidade. Pouco mais de um terço dos autores verifica as informações ou consulta outras fontes antes de publicar um post. Quatro em cada cinco blogs usam texto, e 72% utilizam imagens. Os links para arquivos de áudio aparecem em 30% dos blogs. A pesquisa se baseou em entrevistas feitas com 4573 usuários de internet. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Parte da pesquisa foi feita por telefone com 233 blogueiros,entre julho de 2005 e fevereiro de 2006. A margem de erro é de 6,7%.