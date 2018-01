Mais da metade dos usuários de celular desconhece seus aparelhos Uma pesquisa realizada pela Ipsos MORI, a pedido da LogicaCMG, com usuários de telefone celular, mostra que as operadoras de telefonia móvel podem estar perdendo receita porque mais da metade de seus clientes (58%) não sabe qual é o fabricante nem o modelo de seu aparelho. A pesquisa sugere que essa falta de conhecimento pode representar um problema para operadoras e fabricantes na tentativa de impulsionar a implementação de serviços de dados avançados, como mensagens multimídia (MMS), chamadas de vídeo e internet móvel. Detalhes precisos sobre os celulares permitem que as operadoras ofereçam serviços adicionais relevantes, com os quais o aparelho do usuário seja realmente compatível. Com somente 42% dos entrevistados sabendo qual é o fabricante e o modelo de seus celulares, o número de atividades que geram receitas extras e que podem ser incentivadas e oferecidas por um atendente fica limitado. Os dados exatos do aparelho também são necessários para o ?registro de serviços? correto e atualizações de software para que um novo serviço seja automaticamente ativado no celular, permitindo que o assinante comece a usá-lo. Perfil Os homens e os jovens (na faixa etária de 15 a 34 anos) são os que sabem mais detalhes sobre seus aparelhos. Esse grupo também representa o maior potencial para a contratação dos serviços de valor agregado. Embora os próprios consumidores possam não estar tão interessados em saber os detalhes de seus celulares, é importante que os especialistas em atendimento ao cliente saibam o suficiente sobre os aparelhos para que possam oferecer a recomendação técnica apropriada. Sobre a pesquisa A pesquisa de serviços de dados, fidelidade e experiência do usuário foi conduzida pela Ipsos MORI a pedido da LogicaCMG na segunda metade de outubro de 2005. O estudo é baseado em uma amostra de 761 usuários de telefones celulares com 15 anos ou mais, representando aproximadamente 39.5 milhões de adultos ingleses.