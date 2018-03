O número de palestinos mortos no conflito de 19 dias entre militantes de Israel e do Hamas superou 1 mil, muitos deles civis, disse o ministério da Saúde de Gaza neste sábado.

O porta-voz do ministério Ashraf Al-Qidra disse que equipes de resgate aproveitaram a trégua de 12 horas no conflito e recuperaram mais de 100 corpos enterrados nos destroços em torno do enclave mediterrâneo.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)