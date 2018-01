Mais de 100 casas no SP Restaurant Week Entre os dias 2 e 15 de março os paulistanos terão a chance de comer em bons restaurantes gastando menos. Neste ano, mais de 100 casas participam do São Paulo Restaurant Week. Entre os endereços confirmados, estão o Picchi, Tordesilhas, Arábia, AK e o Sal. O preço do menu de almoço é de R$ 25 e o do jantar, R$ 39. Informações: www.restaurantweek.com.br.