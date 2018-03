Mais de 12% dos vôos foram cancelados nos aeroportos De acordo com o último boletim da Infraero, atualizado às 20 horas, 12,4% dos 1.479 vôos programados nos aeroportos brasileiros foram cancelados hoje. A estatal, responsável pela administração dos aeroportos do País, aponta que apenas 3,2% dos vôos, equivalentes a 47, registravam atrasos superiores a 1 hora. Em Congonhas (SP), foram cancelados 11 vôos, ou 6,9% dos 160 que estavam programados, e não havia registro de atrasos. Em Guarulhos (SP), 3,3% dos 182 vôos previstos estavam atrasados e 6 (ou 3,3%) foram cancelados. Já no Galeão (RJ), segundo a Infraero, o número de vôos cancelados chegou a 32, correspondentes a 21,8% dos 147 vôos programados, e apenas 3 (ou 2%) registravam atraso. Em Brasília (DF), dos 127 vôos estimados, 3,9% estavam atrasados e 19,7% foram cancelados.