Mais de 25% das creches conveniadas da capital paulista têm problemas

Mais de um quarto das 1.108 creches conveniadas da capital paulista tem algum problema estrutural ou pedagógico. Os casos mais comuns são de falta de documentação, espaço inadequado para as crianças ou problemas de higiene.

Há casos mais graves em 16 unidades, que carecem de projeto pedagógico, cadastro na Vigilância Sanitária e vistoria dos Bombeiros - algumas funcionam à revelia de orientação de fechamento da secretaria.

As informações estão em relatórios produzidos por supervisores das diretorias regionais de ensino, encaminhados para o Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação (Geduc) do Ministério Público. São 289 unidades conveniadas (mantidas por entidades filantrópicas com verba da Prefeitura), em cujos relatórios foram identificadas falhas.

"Algumas não tinham documentação básica nem projeto pedagógico. Mostra que a Prefeitura só foi a essas unidades após nosso pedido", diz o promotor João Paulo Faustinoni e Silva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É o caso da creche Crescendo e Aprendendo, no bairro Iguatemi, zona leste. A unidade não tem projeto pedagógico e, por causa da péssima estrutura, a supervisora pediu o fechamento ou a mudança para outro prédio. Apesar disso, a creche segue aberta. "O lugar é pequeno, mas aqui é o que tem", diz a diarista Maria das Dores, de 38 anos, que tem um filho no local.

Questionada, a secretaria informou que a unidade passará por adequações em janeiro. A previsão é de que o projeto pedagógico e o regimento escolar ficarão prontos no mesmo mês.

A política de convênios é a aposta da atual gestão para diminuir o número de crianças sem creches. Hoje, só um quarto das unidades tem administração direta da Prefeitura. E o número das conveniadas cresceu 14% só no segundo semestre. O presidente do sindicato dos professores municipais, Claudio Fonseca, critica a escolha. "No geral, as conveniadas são improvisadas, inadequadas à legislação."

Na Rua Antonio Francisco Soares, Raposo Tavares, zona oeste, a porta da creche Centro de Educação Infantil São Francisco fica espremida entre as casas. Não há depósito de lixo, sala de professores, o refeitório é improvisado e não há divisória entre os sanitários. A secretaria informou que o convênio se encerrará no dia 31 e as crianças já foram matriculadas em locais próximos.

A secretaria informou que vem aumentando as exigências para firmar convênios e o acompanhamento dos trabalhos é realizado por visitas mensais. Depois do questionamento da reportagem, a secretaria informou que quatro convênios serão encerrados, duas instituições procuram um novo prédio e dez serão reformadas em janeiro. Os valores do repasse variam de R$ 296,50 a R$ 424 por criança.