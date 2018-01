Mais de 3 mil prefeituras se inscrevem por telecentros Foram cadastradas até a última sexta-feira, dia 1º de dezembro, 3.312 prefeituras para participar do Programa de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, onde serão implantados telecentros comunitários. Com esta iniciativa, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, quer ampliar a universalização do programa. Atualmente o ministério possui 3.200 pontos em todo Brasil, conectados por meio de banda larga. O objetivo é dobrar esse número até o final de 2007. O programa ainda prevê pelo menos um ponto de banda larga em cada um dos 5.565 municípios do Brasil, permitindo assim levar também a telefonia via Internet VOIP, programas de TV escola, telemedicina, treinamento de professores, cursos profissionalizantes, entre outros. O formulário de cadastramento continua disponível na página eletrônica do ministério, para que outras prefeituras ainda possam se cadastrar.