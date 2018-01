Mais de 30% dos internautas chineses são crianças Mais de 30% dos usuários de internet na China, o segundo país do mundo em número de internautas, são menores de 15 anos, e as grandes companhias do setor lhes dirigem cada vez mais atenção, segundo a edição de hoje do jornal "Xangai Daily". "Os jovens são nosso principal objetivo, e agora estamos nos centrando em institutos e universidades", disse Luo Chuan, diretor do MSN (Microsoft) para a China. "Os mais jovens são nosso próximo passo" de penetração no mercado. A China conta com cerca de 111 milhões de usuários de internet, segundo dados do fim de 2005 do Centro de Informação sobre a Rede de Internet da China, e se estima que pelo menos 35 milhões deles são menores de 15 anos. As empresas do setor, como MSN, Shanda Enternaiment e Tencent (criadora do QQ, um popular programa de chat no país), estão desenvolvendo novos produtos na rede dirigidos aos adolescentes, sobretudo jogos, sistemas de diálogo e portais de busca de amigos e entrevistas. "A nova geração de usuários de internet sai dos colégios, e se transformou em um potencial que não pode ser ignorado pela indústria", avaliou um especialista do setor, Lu Weigang.