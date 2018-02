Mais de 300 pessoas continuam desalojadas no ES

Os municípios mais afetados são Rio Bananal, Nova Venécia, Governador Lindemberg, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Ecoporanga, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire, Vargem Alta e Viana. A Secretaria Nacional de Defesa Civil emitiu alertas para todos esses municípios, com o objetivo de prevenir desastres.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no decorrer do dia deve chover com intensidade moderada a forte, principalmente nos municípios da região norte, nordeste e noroeste do Estado. As chuvas podem vir acompanhadas de algumas rajadas de vento e descargas elétricas.