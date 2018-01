Mais de 50% dos argentinos recebem presentes indesejados Uma pesquisa realizada pelo site de compras na internet mercadolibre.com, um dos maiores da Argentina, indicou que 62% dos entrevistados receberam no Natal presentes que não eram de seu agrado. Os pesquisados indicaram que esse tipo de presentes costumam ser guardados no fundo de uma gaveta ou trocados por outros produtos. Além disso, muitos argentinos optam por dar a outras pessoas presentes que receberam e não gostaram. Segundo a pesquisa, as pessoas que "reciclam" os presentes para entregá-los a outros amigos tomam essa atitude porque possuem elevada certeza de que não serão descobertos. A pesquisa indicou que 83,3% das pessoas que "redirecionaram" os presentes que haviam recebido nunca foram descobertos. Os objetos que os argentinos mais costumam "redirecionar" para outros amigos ou conhecidos são roupas. Segundo a pesquisa, 58,3% volta a dar de presente as roupas que receberam no Natal. No entanto, segundo a pesquisa, dificilmente os argentinos voltam a presentear produtos de alta tecnologia, eletrônicos e jóias.