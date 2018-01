Mais de 50% dos PCs estão infectados com programas maliciosos Relatório mensal divulgado pela empresa de segurança IronPort Systems indica que, mundialmente, mais de 50% dos micros corporativos estão infectados com algum tipo de spyware (programas espiões). Só nos Estados Unidos, onde a informática é mais utilizada, a taxa chega a 70%. O estudo também aponta que os cavalos de Tróia e monitores de sistemas respondem por 7% das infecções. A IronPort estima que estes arquivos representam um prejuízo anual de US$ 150 por PC às empresas. Esse número refere-se apenas aos custos diretos associados ao controle e remoção dos malwares, nome genérico dado a vírus, programas espiões e outros, sem considerar os bilhões de dólares de prejuízos decorrentes de um eventual vazamento ou perda de informações confidenciais, por exemplo. Embora represente uma grave ameaça, o número de empresas que implementaram defesas anti-spyware é inferior a 10%.