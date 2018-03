Mais de 50% não agendaram inspeção veicular em SP

Os veículos que não realizarem a vistoria no prazo, que vai até a data-limite do licenciamento, terão o documento do veículo bloqueado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e ficarão sujeitos à multa de R$ 550. Em 2009, estão obrigados a fazer a inspeção ambiental cerca de 2,6 milhões de veículos registrados na capital paulista. No grupo estão todos os veículos movidos a diesel, todas as motos e 1,5 milhão de carros fabricados entre 2003 e 2008. Veículos novos estão dispensados no teste no primeiro ano de licenciamento.

Uma das principais mudanças no balanço dos dois primeiros meses de inspeção foi a queda no índice de reprovação das motos. A pedido da associação dos fabricantes de motocicletas, o teste passou a desconsiderar um fator relacionado à queima de combustíveis para efeito de reprovação. Segundo as montadoras, a gasolina adulterada engrossava as reprovações, argumento aceito pela Secretaria Municipal do Verde. A secretaria afirma que ?dois meses de funcionamento do programa de inspeção é um prazo curto para a secretaria emitir uma avaliação? sobre a queda das reprovações das motocicletas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.