Mais de 60 cães são mortos em Bom Jesus no RS Mais de 60 cães foram encontrados mortos pelas ruas de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A principal suspeita levantada pela associação de proteção local é envenenamento. Os animais começaram a aparecer mortos no início da semana. A maior parte deles era de rua, mas há, entre os mortos, cães de estimação. A Polícia Civil coletou amostras para a perícia e vai investigar o caso. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo