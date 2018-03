Mais de 60 menores são retirados de Cracolândia no RJ

De acordo com o delegado Fábio Cardoso, coordenador da operação, a maioria das casas demolidas estava construída embaixo da linha 2 do metrô, entre as estações de Triagem e Maria da Graça. O espaço era usado como esconderijo pelos menores e também era área de prostituição. "Essas construções eram utilizadas como refúgio por menores que praticavam furtos e roubos na região. Tivemos a informação de que no local algumas menores se prostituíam para conseguir dinheiro e pagar pela droga que consumiam."

Duas famílias que moravam nas casas derrubadas e que, segundo Cardoso, não estavam envolvidas com o crime, foram levadas para um abrigo da prefeitura do Rio de Janeiro. Outros moradores foram para a casa de parentes. As informações são da Agência Brasil.