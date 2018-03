Mais de 7 mil alunos ficam sem aula na Cidade de Deus A Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio, informou que 7.068 alunos de 16 unidades escolares estão sem aulas nesta segunda-feira, 26, por causa da operação policial no local. As aulas foram suspensas porque alunos e professores não conseguiram chegar às escolas. Ainda segundo a SME, os profissionais não aderiram à greve das redes estadual e municipal, iniciada no último dia 12. Outras quatro escolas municipais e duas estaduais funcionam normalmente.