Mais de 800 mil brasileiros compraram 1º PC neste ano O mercado de computadores pessoais pode comemorar a retomada definitiva nas vendas. Segundo levantamento feito pela empresa de pesquisas IT Data, a pedido da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), o mercado nacional de computadores pessoais movimentou mais de R$ 6,5 bilhões no primeiro semestre de 2006, totalizando 1,37 milhão de novas máquinas. O levantamento indica que 835 mil consumidores brasileiros adquiririam o primeiro PC, respondendo por 61% das vendas, enquanto 535 mil atualizaram suas máquinas com a compra de um novo micro. O programa de inclusão digital Computador para Todos, do governo federal, respondeu por 18,5% de todos os micros vendidos entre janeiro e junho deste ano, segundo dados da Abinee. A entidade afirma que o programa governamental, que financia a compra de micros novos com Linux para a população de baixa renda, levou à venda de 240 mil computadores ao longo do primeiro semestre, bem mais que 25 mil unidades vendidas pelo programa em 2005. O dado é parte de um levantamento feito pela empresa de entidade e levou em consideração tanto os fabricantes legais como o mercado cinza, classificados como ´Clones´ pela Abinee. Estimativas da indústria indicam que, até o final do ano, o número de novos usuários de PCs pode passar de 2 milhões de brasileiros. A Abinee também informa que o recuo no mercado cinza levou a uma maior arrecadação de impostos no primeiro semestre de 2006, com crescimento de 33% na comparação com igual período em 2005, totalizando R$ 547 milhões.