Mais de 9 milhões enfrentam crise alimentar no Sahel , diz Oxfam Mais de nove milhões de pessoas em cinco países da região africana do Sahel estão em risco de enfrentar uma crise alimentar no próximo ano, como consequência de um baixo nível de chuvas, colheitas ruins, alta nos preços de alimentos e uma redução no dinheiro enviado por parentes emigrantes, alertou nesta segunda-feira a agência de ajuda humanitária Oxfam.