Mais de 90% do território do PR tem risco de incêndio O Paraná está com mais de 90% de seu território considerado como de "risco extremo" para incêndios pela Defesa Civil do Estado. No mapa divulgado pelo órgão, poucos municípios no sul do Estado e no litoral estão em categoria diferente, classificados como "risco elevado". Hoje, a Defesa Civil foi acionada 98 vezes em razão de focos de incêndio. A situação pode piorar, pois não há previsão de chuvas expressivas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente Eduardo Pinheiro, desde janeiro o órgão recebeu 9.529 comunicados de incêndio em vegetação. O número é 3% superior aos 9.245 chamados recebidos durante todo o ano passado, que também foi crítico em razão da seca. Os dados do órgão mostram que desde janeiro já foram queimados 15,1 mil hectares de vegetação no Estado. A maioria no mês de agosto, com 10,6 mil hectares.