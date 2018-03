Mais de 90% dos professores públicos acessam web de casa

Os números fazem parte da terceira edição da pesquisa TIC Educação divulgada nesta quinta-feira, 23, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) - entidade oficial que integra serviços de internet no País. Para chegar a esses indicadores, a pesquisa entrevistou pessoalmente 1.236 professores de mais de 570 escolas públicas urbanas de todas as regiões do Brasil.

Além de massificado o acesso à internet, os professores estão cada vez mais trocando o computador de mesa pela versão portátil, como os nootebooks. A proporção de professores com o instrumento de mão aumentou 10 pontos porcentuais de 2011 para 2012. E mais, praticamente metade dos professores levam o equipamento para as salas de aulas.

"Os nossos professores estão conectados. E o porcentual de conexão é até superior ao de outros profissionais com nível superior. Para esse público o acesso chega à 91%, um pouco menor que os professores em geral, ou seja, de todos os níveis de escolaridade", afirma Alexandre Barbosa, gerente do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (CETIC.br) - unidade vinculada à CGI que realizou a pesquisa.