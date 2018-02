Mais dois chefões do PCC ficarão isolados no RDD

O tribunal aceitou o pedido feito pelos promotores do Ministério Público Estadual (MPE). No pedido, os promotores justificam que a "periculosidade (dos condenados) põe em risco a ordem pública" e a segurança da Penitenciária de Presidente Venceslau. Ao todo, o MPE pediu à Justiça a remoção de 35 líderes do PCC, mas o Tribunal de Justiça negou em primeira instância.

"Os promotores entraram com recurso e o tribunal, desta vez, aceitou transferir oito presos até agora", diz a assessoria do MPE, em São Paulo. Até agora, porém, apenas o presidiário Paulo César Souza Nascimento Júnior, conhecido como Paulinho Neblina, está isolado numa cela do RDD. Os outros presos aguardam transferência e, além de Carambola e Cérebro, serão isolados Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, Fabiano da Silva, o Cansado, Fabiano Alves de Souza, apelidado de Paca, Eric Oliveira Farias, o Quebra ou Gominho, e Daniel Vinicius Canônico, o Cego.

Os sete condenados deverão ser removidos ainda em novembro. Por motivo de segurança, a data da transferência não será divulgada antecipadamente pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Na transferência de Paulinho Neblina, até policiais da Rota participaram da operação e a Rodovia Raposo Tavares foi bloqueada.

Assassinatos

Julinho Carambola foi condenado a 29 anos de prisão pela morte do juiz Antônio José Machado Dias, em 14 de março de 2003, em Presidente Prudente, onde o magistrado era o titular da Vara de Execuções Penais. Além de Julinho Carambola, outros três homens também participaram do crime, cujo mandante foi Marcos Wilians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC, preso na P 2. Já Andinho é acusado de participação na morte do ex-prefeito de Campinas (SP) Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, em 2001.