Mais dois corpos são encontrados em Macapá Mais dois corpos de vítimas do naufrágio ocorrido sábado, 12, em Macapá, com um barco que participou do Círio Fluvial em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 14. São os corpos da menina Eloane Santiago, 3 anos, e de seu pai, Elizeu da Silva Santiago, funcionário do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep-AP).