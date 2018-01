Mais fabricantes investem em montagem local de câmeras digitais Seguindo os passos da japonesa Sony, que monta câmeras digitais no Brasil, a Kodak iniciou a montagem de um modelo básico de câmera, em Manaus, com o C360. Isso, evidente, baixou os preços finais do produto, o que gerou um aumento de 350% nas vendas de câmeras de até 5 Megapixels, segundo dados da fabricante. Com isso, a empresa acredita que há espaço para iniciar a fabricação de até dois novos modelos de câmeras até o final do ano e o primeiro semestre de 2007. Os dados foram divulgados durante a PhotoImageBrazil, que acontece em São Paulo até o próximo dia 11. A empresa não deve ficar sozinha. Outra empresa que já iniciou a fabricação local é a divisão de câmeras digitais da Samsung, que iniciará uma operação de montagem a partir de instalações na cidade de Varginha, em Minas Gerais. A empresa investiu cerca de US$ 5 milhões na fábrica, que terá capacidade de montar até 15 mil unidades mensais dos modelos Digimax S500, de 5 Megapixels, e a S600, de 6 Megapixels. Outra companhia interessada em montagem local é a brasileira Multilaser, fabricante e distribuidora de materiais e mídias, que trouxe um modelo de marca própria na faixa de 5 Megapixels para a feira, também estuda iniciar a montagem local para baixar o custo final das câmeras e assim ganhar competitividade no mercado local.