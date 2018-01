Mais leve e barato Em março, a Mozilla apresentou seu sistema operacional para celular, batizado de Firefox OS, e deixou no ar a promessa de um competidor à altura para Android, do Google, e iOS, da Apple. Na época, foi anunciada também a parceria com o grupo espanhol Telefónica, que escolheu o Brasil para ser o primeiro país a receber um aparelho com o sistema, esperado para o primeiro trimestre de 2013.