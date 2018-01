Mais Mobile World Congress PORTAL MÓVEL Yahoo agora terá portal para celular O Yahoo lançará no segundo trimestre um novo aplicativo que pretende ser um portal de acesso à web pelo telefone. Chamado Yahoo Mobile, ele integra os serviços da empresa, como e-mail, buscas, mapas, calendário, etc. Uma versão de testes está disponível em http://mobile.yahoo.com. SOFTWARE Flash 10 ganha versão para smartphone A Adobe anunciou que o Flash Player 10 terá uma versão para smartphones com Windows Mobile, Android, Symbian e sistemas da Palm. Os celulares com o recurso devem chegar em 2010. O Flash Player é usado para criar aplicações multimídia na web, como o tocador de vídeo do YouTube. HARDWARE Processador Tegra para Android A Nvidia anunciou que o seu processador Tegra agora tem suporte para celulares com o sistema do Google, o Android. O processador, que foi demonstrado em Barcelona, no Mobile World Congress, dá suporte a vídeo em FullHD (1.080 linhas), saída HDMI e gerenciamento de conectividade no celular. PROGRAMAÇÃO Sun lança versão mobile do JavaFX Em Barcelona, a empresa Sun, que desenvolveu a linguagem Java, anunciou uma versão para celulares da sua nova plataforma de programação, JavaFX. Com ela, será possível ter aplicativos com animações mais ricas e que usem melhor os recursos multimídia, de áudio e vídeo.