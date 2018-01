Mais nove japoneses mortos em pactos suicidas Nove pessoas foram encontradas mortas por asfixia ao longo da última semana em dois novos casos suspeitos de suicídio em grupo, informou a polícia local nesta sexta-feira. Seis corpos foram encontrados dentro de um carro de Chichibu, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Tóquio, na manhã desta sexta-feira, disse Ichiro Fukumoto, uma porta-voz da polícia local. De acordo com ele, três fogareiros a carvão ainda estavam acesos no interior do veículo quando os corpos foram encontrados. As janelas estavam lacradas com fitas impermeáveis. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o grupo de cinco homens e uma mulher articulou o pacto suicida pela internet antes de seguir, na noite da última quinta-feira, à área de floresta onde seus corpos foram encontrados. Todos estavam na casa dos 20 anos. Num episódio praticamente idêntico, mais três corpos foram descobertos na quarta-feira em Aomori, a 575 quilômetros de Tóquio, revelou nesta sexta-feira uma fonte na polícia. O grupo era composto por duas mulheres e um homem com idades nas casas dos 20 aos 30 anos. As mortes expõem a continuação da série de suicídios em grupo no Japão, especialmente aqueles organizados por estranhos que se conhecem na internet. No ano passado, 91 pessoas morreram em 34 pactos suicidas arranjados pela internet no Japão. Ainda nesta sexta-feira, o Departamento de Defesa do Japão anunciou que o número de suicídios entre os militares japoneses atingiu um recorde. Ao todo, 94 membros das Forças de Autodefesa do Japão suicidaram-se entre abril de 2004 e março de 2005. Nos 12 meses anteriores a esse período, 75 militares japoneses haviam se suicidado. De acordo com o Departamento de Defesa, o número é bastante superior ao da média entre os civis japoneses. Houve quase 37 casos para cada grupo de 100.000 soldados. A média nacional foi de 24 suicídios para cada grupo de 100.000 civis no mesmo período.