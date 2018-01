Mais potência

Esse item ganha uma importância ainda maior na versão do MacBook Pro 15 polegadas com tela Retina (tecnologia presente no iPad mais recente). Aqui a visão é beneficiada com uma resolução de 220 pixels por polegada, mais de 100 ppi a mais que o Pro 15 de tela convencional.

O MacBook Air ressurge num cenário cheio de novos concorrentes na categoria notebook diet, os chamados ultrabooks (nos EUA já há mais de 100 modelos à venda).

Pouca coisa mudou, dentro e fora, em relação aos modelos 2011 do Air. As duas entradas USB agora são 3.0 e o processador ganhou eficiência.

Mesmo assim, o Air ainda é um dos mais leves e finos da categoria ao mesmo tempo em que permanece um dos mais robustos laptops.